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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2661266226632664
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 22:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В любом случае от плеча я избавился и стоп у меня на 30500, зафиксирую убыток.
Zebra
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