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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 лип, 2021 22:21
В любом случае от плеча я избавился и стоп у меня на 30500, зафиксирую убыток.
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Zebra
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:14
phantom_systems написав:
Это всё для вида, толпа всегда в минусе. Когда пойдёт вверх, начнут запрыгивать выше 40к ещё быстрее, чем сейчас сливают. Сейчас альты более интересны, объёмы уже набраны. Если дед ещё пофлэтит до конца месяца, когда квартальные отчёты опубликуют, могут их пропампить.
Ещё нет информации - холдила Тесла биток во втором квартале?
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lrs7719
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:01
як вам новость дня, гаспадаhttps://news.finance.ua/ua/news/-/49632 ... -oblenergo
в статті згадані ігрові приставки в сумашедшій кількості - WTF??
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greenozon
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