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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2661266226632664
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 22:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В любом случае от плеча я избавился и стоп у меня на 30500, зафиксирую убыток.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:14

  phantom_systems написав:Это всё для вида, толпа всегда в минусе. Когда пойдёт вверх, начнут запрыгивать выше 40к ещё быстрее, чем сейчас сливают. Сейчас альты более интересны, объёмы уже набраны. Если дед ещё пофлэтит до конца месяца, когда квартальные отчёты опубликуют, могут их пропампить.


Ещё нет информации - холдила Тесла биток во втором квартале?
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:01

як вам новость дня, гаспада

https://news.finance.ua/ua/news/-/49632 ... -oblenergo

в статті згадані ігрові приставки в сумашедшій кількості - WTF??
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:01

  airmax78 написав:Пошли на последний круг вытряхивать хомячел из крипты

последний круг? ты серьезно? :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:02

  greenozon написав:як вам новость дня, гаспада

https://news.finance.ua/ua/news/-/49632 ... -oblenergo

в статті згадані ігрові приставки в сумашедшій кількості - WTF??

теперь понятно куда все приставки с рынка пропали
даже рс4 б.у. повыростали в цене существенно
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:02

  greenozon написав:як вам новость дня, гаспада

https://news.finance.ua/ua/news/-/49632 ... -oblenergo

в статті згадані ігрові приставки в сумашедшій кількості - WTF??

Файно, файно... :)
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