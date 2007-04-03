Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 лип, 2021 22:21
В любом случае от плеча я избавился и стоп у меня на 30500, зафиксирую убыток.
Zebra
Повідомлень: 10173
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1399 раз.
Подякували: 1908 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:14
phantom_systems написав:
Это всё для вида, толпа всегда в минусе. Когда пойдёт вверх, начнут запрыгивать выше 40к ещё быстрее, чем сейчас сливают. Сейчас альты более интересны, объёмы уже набраны. Если дед ещё пофлэтит до конца месяца, когда квартальные отчёты опубликуют, могут их пропампить.
Ещё нет информации - холдила Тесла биток во втором квартале?
lrs7719
Повідомлень: 2077
З нами з: 13.07.16
Подякував: 357 раз.
Подякували: 457 раз.
Профіль
Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:01
як вам новость дня, гаспада
https://news.finance.ua/ua/news/-/49632 ... -oblenergo
в статті згадані ігрові приставки в сумашедшій кількості - WTF??
greenozon
Повідомлень: 11551
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 879 раз.
Профіль
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:01
airmax78 написав:
Пошли на последний круг вытряхивать хомячел из крипты
последний круг? ты серьезно?
Олежан
Повідомлень: 379
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 44 раз.
Профіль
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:02
теперь понятно куда все приставки с рынка пропали
даже рс4 б.у. повыростали в цене существенно
Олежан
Повідомлень: 379
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 44 раз.
Профіль
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:02
Файно, файно...
Козак-характерник
2
Повідомлень: 29415
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2070 раз.
Подякували: 2175 раз.
Профіль
Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:44
lrs7719 написав: phantom_systems написав:
Это всё для вида, толпа всегда в минусе. Когда пойдёт вверх, начнут запрыгивать выше 40к ещё быстрее, чем сейчас сливают. Сейчас альты более интересны, объёмы уже набраны. Если дед ещё пофлэтит до конца месяца, когда квартальные отчёты опубликуют, могут их пропампить.
Ещё нет информации - холдила Тесла биток во втором квартале?
28 июля должны опубликовать финансовый отчёт
phantom_systems
Повідомлень: 1685
З нами з: 14.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 317 раз.
Профіль
Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:53
Олежан написав: airmax78 написав:
Пошли на последний круг вытряхивать хомячел из крипты
последний круг? ты серьезно?
Да, это последний круг. После этого падения только рост.
airmax78
Повідомлень: 39078
З нами з: 25.10.12
Подякував: 929 раз.
Подякували: 4744 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 10 лип, 2021 06:05
Израиль арестовал криптокошельки:
https://gordonua.com/news/worldnews/izr ... 61869.html
ну вот вопрос - вроде ж анонимность должна быть ... как вычислили ..
ringM57
Повідомлень: 40
З нами з: 22.05.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Суб 10 лип, 2021 10:14
airmax78
Повідомлень: 39078
З нами з: 25.10.12
Подякував: 929 раз.
Подякували: 4744 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
79626
200234125
7555
1846673
Вів 06 лип, 2021 14:46 ЛОБ
38
60578