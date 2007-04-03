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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 лип, 2021 21:47
spacemachine написав:Аlександр
как потом этот фиат заводить обратно на биржи?
А зачем его туда заводить?
Ближайшие года 3 покупать криптовалюту не стоит: рынок медвежий. Держать 3 года фиат на бирже под 4% годовых - ну не знаю. Любая биржа может соскамиться, гарантии ФГВ на них не распространяются
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Tegularius
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