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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2664266526662667
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:47

  spacemachine написав:Аlександр
как потом этот фиат заводить обратно на биржи?

А зачем его туда заводить?
Ближайшие года 3 покупать криптовалюту не стоит: рынок медвежий. Держать 3 года фиат на бирже под 4% годовых - ну не знаю. Любая биржа может соскамиться, гарантии ФГВ на них не распространяются ;)
Tegularius
 
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