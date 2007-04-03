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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 лип, 2021 21:47
spacemachine написав:Аlександр
как потом этот фиат заводить обратно на биржи?
А зачем его туда заводить?
Ближайшие года 3 покупать криптовалюту не стоит: рынок медвежий. Держать 3 года фиат на бирже под 4% годовых - ну не знаю. Любая биржа может соскамиться, гарантии ФГВ на них не распространяются
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Додано: Сер 14 лип, 2021 08:10
Tegularius написав: spacemachine написав:Аlександр
как потом этот фиат заводить обратно на биржи?
А зачем его туда заводить?
Ближайшие года 3 покупать криптовалюту не стоит: рынок медвежий. Держать 3 года фиат на бирже под 4% годовых - ну не знаю. Любая биржа может соскамиться, гарантии ФГВ на них не распространяются
А что случится через 3 года?
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Додано: Сер 14 лип, 2021 10:54
Ринок не бичий, не ведмежий, а собачий...
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Додано: Сер 14 лип, 2021 10:57
Поправка приймається!
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Додано: Сер 14 лип, 2021 11:07
Нормальный медвежий рынок - с накоплениями, выносами, проливами, опять накоплениями. Идёт очищение от глупых надежд и слабых рук. Понемногу пустеют чаты, умирают каналы успешных трейдеров. Падает активности на биржах и разрабах токенов. Индекс страха забит в пол. Всё идёт по плану. Но даже после гораздо более неадекватного роста 2017 откат был около 11 месяцев. Потому я б не расчитывал на три года сейчас.
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