spacemachine написав:Аlександр как потом этот фиат заводить обратно на биржи?
А зачем его туда заводить? Ближайшие года 3 покупать криптовалюту не стоит: рынок медвежий. Держать 3 года фиат на бирже под 4% годовых - ну не знаю. Любая биржа может соскамиться, гарантии ФГВ на них не распространяются
spacemachine написав:Аlександр как потом этот фиат заводить обратно на биржи?
А зачем его туда заводить? Ближайшие года 3 покупать криптовалюту не стоит: рынок медвежий. Держать 3 года фиат на бирже под 4% годовых - ну не знаю. Любая биржа может соскамиться, гарантии ФГВ на них не распространяются
Козак-характерник написав:Ринок не бичий, не ведмежий, а собачий...
еще хуже -- собачий женскаго полу
Нормальный медвежий рынок - с накоплениями, выносами, проливами, опять накоплениями. Идёт очищение от глупых надежд и слабых рук. Понемногу пустеют чаты, умирают каналы успешных трейдеров. Падает активности на биржах и разрабах токенов. Индекс страха забит в пол. Всё идёт по плану. Но даже после гораздо более неадекватного роста 2017 откат был около 11 месяцев. Потому я б не расчитывал на три года сейчас.