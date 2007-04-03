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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2664266526662667
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:47

  spacemachine написав:Аlександр
как потом этот фиат заводить обратно на биржи?

А зачем его туда заводить?
Ближайшие года 3 покупать криптовалюту не стоит: рынок медвежий. Держать 3 года фиат на бирже под 4% годовых - ну не знаю. Любая биржа может соскамиться, гарантии ФГВ на них не распространяются ;)
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:10

  Tegularius написав:
  spacemachine написав:Аlександр
как потом этот фиат заводить обратно на биржи?

А зачем его туда заводить?
Ближайшие года 3 покупать криптовалюту не стоит: рынок медвежий. Держать 3 года фиат на бирже под 4% годовых - ну не знаю. Любая биржа может соскамиться, гарантии ФГВ на них не распространяются ;)


А что случится через 3 года?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 10:54

Ринок не бичий, не ведмежий, а собачий... :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 10:56

  Козак-характерник написав:Ринок не бичий, не ведмежий, а собачий... :mrgreen:

еще хуже -- собачий женскаго полу :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 10:57

  Amethyst написав:
  Козак-характерник написав:Ринок не бичий, не ведмежий, а собачий... :mrgreen:

еще хуже -- собачий женскаго полу :)

Поправка приймається! :D
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:07

  Amethyst написав:
  Козак-характерник написав:Ринок не бичий, не ведмежий, а собачий... :mrgreen:

еще хуже -- собачий женскаго полу :)


Нормальный медвежий рынок - с накоплениями, выносами, проливами, опять накоплениями. Идёт очищение от глупых надежд и слабых рук. Понемногу пустеют чаты, умирают каналы успешных трейдеров. Падает активности на биржах и разрабах токенов. Индекс страха забит в пол. Всё идёт по плану. Но даже после гораздо более неадекватного роста 2017 откат был около 11 месяцев. Потому я б не расчитывал на три года сейчас.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:34

Спіймався! :mrgreen:
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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Автор «Чорного Лебедя» стверджує, що вартість біткоїна — «рівно нуль»
https://minfin.com.ua/ua/2021/07/15/68057202/
V2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 18:44

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mongo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 03:59

  lrs7719 написав:А что случится через 3 года?

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Tegularius
 
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