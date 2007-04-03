Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:13

Tegularius написав: lrs7719 написав: А что случится через 3 года? А что случится через 3 года?

Следующий халвинг Следующий халвинг

И Вы действительно думаете, что рынок будет ждать халвинга? Какой это по счёту уже? И Вы действительно думаете, что рост 2020-2021 был определённом именно халвингом?В прошлый раз рынок остывал до декабря 2018 года. Уже в 2019 году был хороший рост, который был остановлен войной США и Китая. Взяли паузу и опять зимой 2020 года пошёл рост.В этот раз всё немного по другому: во-первых росли фактически без откатно - а ведь тут очень многие хотели хорошего отката, что б скупиться, но - не вышло, во вторых с апреля началось сдутие пузыря которое думаю продлится до того же декабря 2021.А затем начнётся следующий этап роста. Возможно на запуске Эфира 2.0. А пока будут выносы-накопления-выносы и медленно сползание вниз на фоне неопределённости. И я пожалуй соглашусь с Зеброй - наверное наступает эпоха конца деда как главного криптопроекта. У розрабов эфира в купе с дефаями все шансы взять первенство. Но и CZ не дремлет...