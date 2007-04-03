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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 07:36
Если осенью ничего не произойдет в плане роста, то можем болтаться в районе 20-40к еще пару лет.
А вообще все закономерно, рост - 3 года - падение; рост -3 года - падение.
Учитывая какой это непредсказуемый рынок, то могли бы нарушить эту тенденцию. А потом еще может наступить финансовый кризис..
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Patr1ot
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:18
Маніпулька, обстригши лОхів, пішов у відпустку до восени...Баста, карапузікі! Розходимося до наступної стрижки! Підкопіть грошенят, щоб маніпулька мав можливість і наступну відпустку провести на Мальдівах!
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:43
Козак-характерник написав:
Маніпулька, обстригши лОхів, пішов у відпустку до восени...Баста, карапузікі! Розходимося до наступної стрижки! Підкопіть грошенят, щоб маніпулька мав можливість і наступну відпустку провести на Мальдівах!
Если осенью тренд не восстановится, то совсем печалька может быть.
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insiderman
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:49
insiderman написав: Козак-характерник написав:
Маніпулька, обстригши лОхів, пішов у відпустку до восени...Баста, карапузікі! Розходимося до наступної стрижки! Підкопіть грошенят, щоб маніпулька мав можливість і наступну відпустку провести на Мальдівах!
Если осенью тренд не восстановится, то совсем печалька может быть.
Биток скоро сходит к 200-ой скользящей, даже есть прольют его жестко.
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Zebra
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