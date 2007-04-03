Если осенью ничего не произойдет в плане роста, то можем болтаться в районе 20-40к еще пару лет. А вообще все закономерно, рост - 3 года - падение; рост -3 года - падение. Учитывая какой это непредсказуемый рынок, то могли бы нарушить эту тенденцию. А потом еще может наступить финансовый кризис..
Маніпулька, обстригши лОхів, пішов у відпустку до восени...Баста, карапузікі! Розходимося до наступної стрижки! Підкопіть грошенят, щоб маніпулька мав можливість і наступну відпустку провести на Мальдівах!
Козак-характерник написав:Маніпулька, обстригши лОхів, пішов у відпустку до восени...Баста, карапузікі! Розходимося до наступної стрижки! Підкопіть грошенят, щоб маніпулька мав можливість і наступну відпустку провести на Мальдівах!
Если осенью тренд не восстановится, то совсем печалька может быть.
Козак-характерник написав:Маніпулька, обстригши лОхів, пішов у відпустку до восени...Баста, карапузікі! Розходимося до наступної стрижки! Підкопіть грошенят, щоб маніпулька мав можливість і наступну відпустку провести на Мальдівах!
Если осенью тренд не восстановится, то совсем печалька может быть.
Биток скоро сходит к 200-ой скользящей, даже есть прольют его жестко.
Козак-характерник написав:Маніпулька, обстригши лОхів, пішов у відпустку до восени...Баста, карапузікі! Розходимося до наступної стрижки! Підкопіть грошенят, щоб маніпулька мав можливість і наступну відпустку провести на Мальдівах!
Если осенью тренд не восстановится, то совсем печалька может быть.
Биток скоро сходит к 200-ой скользящей, даже есть прольют его жестко.
Если количество игроков, которые поверят и сделают ставки на это, превысит критическое, прогноз не сбудется. Просто от природной необходимости соблюдать баланс между выигравшими и проигравшими, которая вытекает из закона сохранения всего.
И самое странное это то, что кол-во лонгов на битфинексе стабильно зашкаливает, а шорты - так себе. Так и напрашиваются тот график, что лонгистов сбреют на половину их позиций....
Alex2007 написав:И самое странное это то, что кол-во лонгов на битфинексе стабильно зашкаливает, а шорты - так себе.
По моим наблюдениям, а на бирже я уже 4 года - большинство лонгов там принадлежит самой бирже, они типа демонстрируют, что владеют этой криптовалютой. Помните у них банк соскамился на $800 млн и они выпустили токены LEO, чтоб покрыть дыру? Так вот, я думаю они хорошо заработали на эфире, когда скупали его десятками тысяч по 120-160 баксов, потом продали по 1000+ и вскоре вышла новость, что они со всеми кредиторами рассчитались.