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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2665266626672668
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 07:36

Если осенью ничего не произойдет в плане роста, то можем болтаться в районе 20-40к еще пару лет.
А вообще все закономерно, рост - 3 года - падение; рост -3 года - падение.
Учитывая какой это непредсказуемый рынок, то могли бы нарушить эту тенденцию. А потом еще может наступить финансовый кризис..
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:18

Маніпулька, обстригши лОхів, пішов у відпустку до восени...Баста, карапузікі! Розходимося до наступної стрижки! Підкопіть грошенят, щоб маніпулька мав можливість і наступну відпустку провести на Мальдівах! :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:43

  Козак-характерник написав:Маніпулька, обстригши лОхів, пішов у відпустку до восени...Баста, карапузікі! Розходимося до наступної стрижки! Підкопіть грошенят, щоб маніпулька мав можливість і наступну відпустку провести на Мальдівах! :)


Если осенью тренд не восстановится, то совсем печалька может быть.
insiderman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:49

  insiderman написав:
  Козак-характерник написав:Маніпулька, обстригши лОхів, пішов у відпустку до восени...Баста, карапузікі! Розходимося до наступної стрижки! Підкопіть грошенят, щоб маніпулька мав можливість і наступну відпустку провести на Мальдівах! :)


Если осенью тренд не восстановится, то совсем печалька может быть.

Биток скоро сходит к 200-ой скользящей, даже есть прольют его жестко.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:27

  Zebra написав:
  insiderman написав:
  Козак-характерник написав:Маніпулька, обстригши лОхів, пішов у відпустку до восени...Баста, карапузікі! Розходимося до наступної стрижки! Підкопіть грошенят, щоб маніпулька мав можливість і наступну відпустку провести на Мальдівах! :)


Если осенью тренд не восстановится, то совсем печалька может быть.

Биток скоро сходит к 200-ой скользящей, даже есть прольют его жестко.


viewtopic.php?p=5262211#p5262211
Если количество игроков, которые поверят и сделают ставки на это, превысит критическое, прогноз не сбудется. Просто от природной необходимости соблюдать баланс между выигравшими и проигравшими, которая вытекает из закона сохранения всего.


И самое странное это то, что кол-во лонгов на битфинексе стабильно зашкаливает, а шорты - так себе.
Зображення
Так и напрашиваются тот график, что лонгистов сбреют на половину их позиций....
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:39

схлопнулась крута піраміда
хто в курсі як називалсь

https://minfin.com.ua/ua/2021/07/16/68115890/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:46

  Alex2007 написав:И самое странное это то, что кол-во лонгов на битфинексе стабильно зашкаливает, а шорты - так себе.

По моим наблюдениям, а на бирже я уже 4 года - большинство лонгов там принадлежит самой бирже, они типа демонстрируют, что владеют этой криптовалютой. Помните у них банк соскамился на $800 млн и они выпустили токены LEO, чтоб покрыть дыру? Так вот, я думаю они хорошо заработали на эфире, когда скупали его десятками тысяч по 120-160 баксов, потом продали по 1000+ и вскоре вышла новость, что они со всеми кредиторами рассчитались.
Zebra
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  #<1 ... 2665266626672668
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