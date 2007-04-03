Додано: Нед 18 лип, 2021 00:36

жду эфир по 1К-1.2 в конце августа, там можно втарить и красиво слить через месяц по 2К, думаю это последняя возможность относительно спокойно иксануть перед затяжным флетом. А набирать эфир по 500 баксов следующим летом можно будет, хотя не исключаю цену в 300 баксов. Думаю уже всем понятно, что следующий пик у эфира это 10К где-то в 2025, капа в 1трлн, биток по 100к и 2трлн. Есть, конечно, еще вероятность, что эфир сравняется с битком, тогда он должен сходить на 20К, что символично (и по трендовой от хаев как раз сходится), поделить доминацию с битком по 40%, и общая капа крипты в 5трлн, что примерно в 2 раза больше, чем предыдущий хай. Циферки красивые, и развитие вполне логично и не выходит за рамки адекватности