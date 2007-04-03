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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2666266726682669
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 06:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

"думаю уже всем понятно" прозвучало смешно) и правда думаете, что можете предсказать цену на август, не говоря о 2025?
там настолько много факторов, о которых мы не имеем никакой информации...
DmitryK
 
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