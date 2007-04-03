Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 лип, 2021 11:25
Elon Musk’s space exploration company SpaceX
holds bitcoin on its balance sheet and has no plans to sell it, according to Musk. The prominent CEO also owns BTC, ETH, and DOGE personally.
greenozon
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Додано: Чет 22 лип, 2021 17:27
Может кому интересно.
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Siris
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 08:27
greenozon написав:
Elon Musk’s space exploration company SpaceX
holds
bitcoin on its balance sheet and
has no plans to sell it
, according to Musk. The prominent CEO also owns BTC, ETH, and DOGE personally.
Лучше бы он все продал, чессслово.
airmax78
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:21
Що там? Маск знов бешкетує?
Козак-характерник
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Додано: Суб 24 лип, 2021 02:30
airmax78 написав: greenozon написав:
Elon Musk’s space exploration company SpaceX
holds
bitcoin on its balance sheet and
has no plans to sell it
, according to Musk. The prominent CEO also owns BTC, ETH, and DOGE personally.
Лучше бы он все продал, чессслово.
А может, он купил зимой по 32, продал по 50, а теперь снова прикупил по 29
Tegularius
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Додано: Суб 24 лип, 2021 12:46
имхо скоро появятся в продаже мощные видеокарты по нормальной цене!
Виталик Батурин скоро переведёт свой эзериуи на другой метод майнинга.
Yuri_61
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Додано: Суб 24 лип, 2021 13:23
Поки ви чекаєте на дешеві відяхи - харди ємністю від 4 терабайт подорожчали в середньому майже вдвічі дякуючи новому типу майнінгу
nighthawk5
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Додано: Суб 24 лип, 2021 13:27
nighthawk5 написав:
Поки ви чекаєте на дешеві відяхи - харди ємністю від 4 терабайт подорожчали в середньому майже вдвічі дякуючи новому типу майнінгу
мне и 1 гектара хватит
а вот с видяхами капец в 2 - 3 раза дороже от первоначальной
Yuri_61
Повідомлень: 2254
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Додано: Суб 24 лип, 2021 19:00
Биток пробивает 50-ую скользящую и идет к 200-ой.
Zebra
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Додано: Суб 24 лип, 2021 19:25
так че ребятки, где эфир по тыще и биток по 20к? никто не знает че будет....даже Зебра, так что, хватит трейдить, закинули и забыли до 24го года
DmitryK
Повідомлень: 731
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