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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 лип, 2021 19:38
Как раз на трейдинге и делают деньги, а не на лежании.
При ходе туда-сюда в несколько процентов в день - вполне себе.
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wild2006
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