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Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2672267326742675
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 19:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Как раз на трейдинге и делают деньги, а не на лежании.
При ходе туда-сюда в несколько процентов в день - вполне себе.
wild2006
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