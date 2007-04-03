|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 лип, 2021 19:38
Как раз на трейдинге и делают деньги, а не на лежании.
При ходе туда-сюда в несколько процентов в день - вполне себе.
-
wild2006
-
-
- Повідомлень: 410
- З нами з: 05.01.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 лип, 2021 22:07
все верно, только делают заменить на теряют
-
DmitryK
-
-
- Повідомлень: 732
- З нами з: 24.05.08
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 лип, 2021 22:08
wild2006 написав:
Как раз на трейдинге и делают деньги, а не на лежании.
При ходе туда-сюда в несколько процентов в день - вполне себе.
В трейдинге можно совершить 9 успешных сделок и потерять все на 10-ой.
Тот кто остановился вовремя на 9-ой и вышел из игры - сделал деньги, остальные еще варятся.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10196
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1405 раз.
- Подякували: 1920 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|80124
|201192495
|
|
|7579
|2411180
|
П'ят 23 лип, 2021 13:06
ЛОБ
|
|38
|66419
|
|