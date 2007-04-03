Как раз на трейдинге и делают деньги, а не на лежании.
При ходе туда-сюда в несколько процентов в день - вполне себе.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 лип, 2021 19:38
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Как раз на трейдинге и делают деньги, а не на лежании.
При ходе туда-сюда в несколько процентов в день - вполне себе.
Додано: Суб 24 лип, 2021 22:08
Додано: Суб 24 лип, 2021 23:34
Для большинства участников рынка это самая верная стратегия, пока растет пенетрация криптовалют. Но у этого большинства откуда то взялась иллюзия, что "любая кухарка умеет торговать в профит" (с)
Виной всему, вероятно, бесконечные блохеры и телеграм-каналы, дающие рекомендации и сигналы якобы для обогащения своей аудитории, а на самом деле - для того, чтобы было кому разгонять волатильность, направление которой заранее известно. Плюс бесконечное количество альткоинов, за которыми не стоит ничего, кроме ставки на алчность народонаселения, желающего все и сразу, а по факту отдающего и то, что имело...
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