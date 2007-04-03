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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 лип, 2021 19:38
Как раз на трейдинге и делают деньги, а не на лежании.
При ходе туда-сюда в несколько процентов в день - вполне себе.
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wild2006
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Додано: Суб 24 лип, 2021 22:07
все верно, только делают заменить на теряют
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DmitryK
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Додано: Суб 24 лип, 2021 22:08
wild2006 написав:
Как раз на трейдинге и делают деньги, а не на лежании.
При ходе туда-сюда в несколько процентов в день - вполне себе.
В трейдинге можно совершить 9 успешных сделок и потерять все на 10-ой.
Тот кто остановился вовремя на 9-ой и вышел из игры - сделал деньги, остальные еще варятся.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 23:34
DmitryK написав:
так че ребятки, где эфир по тыще и биток по 20к? никто не знает че будет....даже Зебра, так что, хватит трейдить, закинули и забыли до 24го года
Для большинства участников рынка это самая верная стратегия, пока растет пенетрация криптовалют. Но у этого большинства откуда то взялась иллюзия, что "любая кухарка умеет торговать в профит" (с)
Виной всему, вероятно, бесконечные блохеры и телеграм-каналы, дающие рекомендации и сигналы якобы для обогащения своей аудитории, а на самом деле - для того, чтобы было кому разгонять волатильность, направление которой заранее известно. Плюс бесконечное количество альткоинов, за которыми не стоит ничего, кроме ставки на алчность народонаселения, желающего все и сразу, а по факту отдающего и то, что имело...
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Додано: Нед 25 лип, 2021 16:03
DmitryK написав:
так че ребятки, где эфир по тыще и биток по 20к? никто не знает че будет....даже Зебра, так что, хватит трейдить, закинули и забыли до 24го года
Это совет для ленивых и тех, кто в перманентном поиске кнопки "бабло", чтобы много и сразу.
Можно ошибиться с оценкой размаха движения, главное не ошибиться с трендом, тогда будет профит, а не как у 90% типа трэйдеров, ХЗ как тыкающих в кнопки на биржах.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 18:29
окей, а сейчас какой тренд?
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DmitryK
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Додано: Нед 25 лип, 2021 20:35
DmitryK написав:
окей, а сейчас какой тренд?
Разворота не было
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Додано: Нед 25 лип, 2021 21:09
phantom_systems написав: DmitryK написав:
окей, а сейчас какой тренд?
Разворота не было
Сопротивление возле 50-й для приличия и прострел на 44к
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