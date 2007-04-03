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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2672267326742675
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 19:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Как раз на трейдинге и делают деньги, а не на лежании.
При ходе туда-сюда в несколько процентов в день - вполне себе.
wild2006
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:07

все верно, только делают заменить на теряют
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:08

  wild2006 написав:Как раз на трейдинге и делают деньги, а не на лежании.
При ходе туда-сюда в несколько процентов в день - вполне себе.

В трейдинге можно совершить 9 успешных сделок и потерять все на 10-ой.
Тот кто остановился вовремя на 9-ой и вышел из игры - сделал деньги, остальные еще варятся.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 23:34

  DmitryK написав:так че ребятки, где эфир по тыще и биток по 20к? никто не знает че будет....даже Зебра, так что, хватит трейдить, закинули и забыли до 24го года


Для большинства участников рынка это самая верная стратегия, пока растет пенетрация криптовалют. Но у этого большинства откуда то взялась иллюзия, что "любая кухарка умеет торговать в профит" (с) :mrgreen:

Виной всему, вероятно, бесконечные блохеры и телеграм-каналы, дающие рекомендации и сигналы якобы для обогащения своей аудитории, а на самом деле - для того, чтобы было кому разгонять волатильность, направление которой заранее известно. Плюс бесконечное количество альткоинов, за которыми не стоит ничего, кроме ставки на алчность народонаселения, желающего все и сразу, а по факту отдающего и то, что имело...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 16:03

  DmitryK написав:так че ребятки, где эфир по тыще и биток по 20к? никто не знает че будет....даже Зебра, так что, хватит трейдить, закинули и забыли до 24го года

Это совет для ленивых и тех, кто в перманентном поиске кнопки "бабло", чтобы много и сразу.

Можно ошибиться с оценкой размаха движения, главное не ошибиться с трендом, тогда будет профит, а не как у 90% типа трэйдеров, ХЗ как тыкающих в кнопки на биржах.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 18:29

окей, а сейчас какой тренд?
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:35

  DmitryK написав:окей, а сейчас какой тренд?

Разворота не было
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 21:09

  phantom_systems написав:
  DmitryK написав:окей, а сейчас какой тренд?

Разворота не было

Сопротивление возле 50-й для приличия и прострел на 44к
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 03:26

  DmitryK написав:окей, а сейчас какой тренд?

Боковик в корридоре 30-40, с возможностью кратковременных прострелов за рамки диапазона.
Tegularius
 
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Пока вы все спите, там ваши деньги воруют... )
sleazy
 
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