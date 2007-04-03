|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лип, 2021 06:00
Tegularius написав: DmitryK написав:
окей, а сейчас какой тренд?
Боковик в корридоре 30-40, с возможностью кратковременных прострелов за рамки диапазона.
ну конечно, если взять рейндж 10к, то всегда можно сказать что боковик. тем более с прострелами, это типа 25-45?
-
DmitryK
-
-
- Повідомлень: 734
- З нами з: 24.05.08
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|80136
|201331117
|
|
|7579
|2523081
|
П'ят 23 лип, 2021 13:06
ЛОБ
|
|38
|66535
|
|