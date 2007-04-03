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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лип, 2021 06:00
Tegularius написав: DmitryK написав:
окей, а сейчас какой тренд?
Боковик в корридоре 30-40, с возможностью кратковременных прострелов за рамки диапазона.
ну конечно, если взять рейндж 10к, то всегда можно сказать что боковик. тем более с прострелами, это типа 25-45?
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DmitryK
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Додано: Пон 26 лип, 2021 07:52
С плечем никто не лонговал? А зря. 200-ая скользящая ждёт биточек в гости.
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Zebra
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Додано: Пон 26 лип, 2021 08:19
Zebra написав:
С плечем никто не лонговал? А зря. 200-ая скользящая ждёт биточек в гости.
ты как всегда с 10м плечом?
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