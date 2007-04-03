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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2673267426752676
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 06:00

  Tegularius написав:
  DmitryK написав:окей, а сейчас какой тренд?

Боковик в корридоре 30-40, с возможностью кратковременных прострелов за рамки диапазона.

ну конечно, если взять рейндж 10к, то всегда можно сказать что боковик. тем более с прострелами, это типа 25-45?
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 07:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

С плечем никто не лонговал? А зря. 200-ая скользящая ждёт биточек в гости.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 08:19

  Zebra написав:С плечем никто не лонговал? А зря. 200-ая скользящая ждёт биточек в гости.

ты как всегда с 10м плечом?
Олежан
 
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