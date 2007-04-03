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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2673267426752676
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 06:00

  Tegularius написав:
  DmitryK написав:окей, а сейчас какой тренд?

Боковик в корридоре 30-40, с возможностью кратковременных прострелов за рамки диапазона.

ну конечно, если взять рейндж 10к, то всегда можно сказать что боковик. тем более с прострелами, это типа 25-45?
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 07:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

С плечем никто не лонговал? А зря. 200-ая скользящая ждёт биточек в гости.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 08:19

  Zebra написав:С плечем никто не лонговал? А зря. 200-ая скользящая ждёт биточек в гости.

ты как всегда с 10м плечом?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 08:39

  sleazy написав:Пока вы все спите, там ваши деньги воруют... )

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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 08:46

  Zebra написав:С плечем никто не лонговал? А зря. 200-ая скользящая ждёт биточек в гости.


a 201 нескальзящяя не ждьот :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 10:09

Эт чего,будущее уже здесь?2024 год настал?)
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:01

Здраствуйте форумчане!Я новичок в ленте. Некоторое время назад заинтересовался крипто валютой посредством новой социальной платформе sl8, которая позиционирует себя как криптокошелек на базе блокчейн Стеллар валюта XLM. Сама платформа посредством Кассатор корп выпустило токен SSLM, который можна в кошельке конвертировать с XLM. Спекулировать не собираюсь за нехватки времени. Вопрос к учасникам ветки: можно ли XLM и SSLM рассматривать как инвестицию и на какой горитзонт? Типа какие -то деньги вбросил и забыл на время?
joik
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:08

  joik написав:Здраствуйте форумчане!Я новичок в ленте. Некоторое время назад заинтересовался крипто валютой посредством новой социальной платформе sl8, которая позиционирует себя как криптокошелек на базе блокчейн Стеллар валюта XLM. Сама платформа посредством Кассатор корп выпустило токен SSLM, который можна в кошельке конвертировать с XLM. Спекулировать не собираюсь за нехватки времени. Вопрос к учасникам ветки: можно ли XLM и SSLM рассматривать как инвестицию и на какой горитзонт? Типа какие -то деньги вбросил и забыл на время?

Присмотритесь к эфиру. Он будет однажды стоить 7000 долларов за единицу товара.
Zebra
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