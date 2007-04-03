Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лип, 2021 14:34
На фьючах бинанса кстати биток сегодня сходил на 48к
Zebra
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Додано: Пон 26 лип, 2021 15:02
greenozon написав:
The world’s largest online retailer, Amazon, may soon start accepting Bitcoin payments, according to an insider who chose to remain anonymous.
The company has confirmed it’s exploring cryptocurrencies.
Как это часто бывает, вскоре вероятно последует что-то типа
"вы неправильно поняли анонимуса"
или
"регуляторы обеспокоены идеей крупнейшего магазина принимать платежи в криптовалюте"
или
"Амазон решил взять паузу в изучении криптовалют"
....
Alex2007
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Додано: Пон 26 лип, 2021 15:08
Не все шортилкам масленница
airmax78
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Додано: Пон 26 лип, 2021 20:31
Xenon написав: Козак-характерник написав:
Тузєпух? Чи знов, ведмежа бика раком поставить?
ловушка
от 32к поедем еще вниз на 25к-27к без вариантов
ага, хорошо прокатили любителей "без вариантов". как показывает практика, если все ждут 25, то их и не будет.
DmitryK
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Додано: Пон 26 лип, 2021 21:24
Zebra А где и как можно посмотреть значение 200 скользящей средней на сегодня?
zsasha111
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Додано: Пон 26 лип, 2021 21:28
zsasha111 написав: Zebra
А где и как можно посмотреть значение 200 скользящей средней на сегодня?
на трейдинг вью или графике вашей биржи добавить инструмент moving average, параметр 200 и переключиться на дневные свечи
p.s. к 200-ой идет как по маслу. Когда дойдет, накидайте мне плюсиков, я вам про эту 200-ую все уши прожужал, кто имел смелость - заработает до 50% - легкие деньги.
Zebra
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