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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2674267526762677
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 14:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На фьючах бинанса кстати биток сегодня сходил на 48к

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Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 15:02

  greenozon написав:The world’s largest online retailer, Amazon, may soon start accepting Bitcoin payments, according to an insider who chose to remain anonymous.
The company has confirmed it’s exploring cryptocurrencies.


Как это часто бывает, вскоре вероятно последует что-то типа
"вы неправильно поняли анонимуса" или
"регуляторы обеспокоены идеей крупнейшего магазина принимать платежи в криптовалюте" или
"Амазон решил взять паузу в изучении криптовалют"....
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 15:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Не все шортилкам масленница
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:31

  Xenon написав:
  Козак-характерник написав:Тузєпух? Чи знов, ведмежа бика раком поставить? :)

ловушка
от 32к поедем еще вниз на 25к-27к без вариантов

ага, хорошо прокатили любителей "без вариантов". как показывает практика, если все ждут 25, то их и не будет.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 21:24

Zebra
А где и как можно посмотреть значение 200 скользящей средней на сегодня?
zsasha111
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 21:28

  zsasha111 написав:Zebra
А где и как можно посмотреть значение 200 скользящей средней на сегодня?

на трейдинг вью или графике вашей биржи добавить инструмент moving average, параметр 200 и переключиться на дневные свечи

p.s. к 200-ой идет как по маслу. Когда дойдет, накидайте мне плюсиков, я вам про эту 200-ую все уши прожужжал, кто имел смелость - заработает до 50% - легкие деньги.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 22:33

  Alex2007 написав:Как это часто бывает, вскоре вероятно последует что-то типа
"вы неправильно поняли анонимуса" или
"регуляторы обеспокоены идеей крупнейшего магазина принимать платежи в криптовалюте" или
"Амазон решил взять паузу в изучении криптовалют"....


Апдейт: В Amazon опровергли слухи о планируемой поддержке платежей в криптовалютах. Об этом сообщила репортер Bloomberg Кэролайн Хайд

Напророчили :mrgreen: Никогда такого не было, и вот опять (с)

PS: опровержение на опровержение будет, или как? :lol: Ставлю на первое
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 23:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Все откупят и биток все равно к 200-ой манит.
Zebra
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