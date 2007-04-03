greenozon написав:The world’s largest online retailer, Amazon, may soon start accepting Bitcoin payments, according to an insider who chose to remain anonymous. The company has confirmed it’s exploring cryptocurrencies.
Как это часто бывает, вскоре вероятно последует что-то типа "вы неправильно поняли анонимуса" или "регуляторы обеспокоены идеей крупнейшего магазина принимать платежи в криптовалюте" или "Амазон решил взять паузу в изучении криптовалют"....
Alex2007 написав:Как это часто бывает, вскоре вероятно последует что-то типа "вы неправильно поняли анонимуса" или "регуляторы обеспокоены идеей крупнейшего магазина принимать платежи в криптовалюте" или "Амазон решил взять паузу в изучении криптовалют"....
Апдейт: В Amazon опровергли слухи о планируемой поддержке платежей в криптовалютах. Об этом сообщила репортер Bloomberg Кэролайн Хайд
Напророчили Никогда такого не было, и вот опять (с)
PS: опровержение на опровержение будет, или как? Ставлю на первое