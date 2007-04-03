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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лип, 2021 08:24
В Amazon опровергли слухи о планируемой поддержке платежей в криптовалютах. Биткойн упал на $4000
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greenozon
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