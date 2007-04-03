RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2675267626772678
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 08:24

В Amazon опровергли слухи о планируемой поддержке платежей в криптовалютах. Биткойн упал на $4000
greenozon
 
Повідомлень: 11618
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 887 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:49

  greenozon написав:В Amazon опровергли слухи о планируемой поддержке платежей в криптовалютах. Биткойн упал на $4000

Если бы не было потенциала роста, никакая новость его так не подбросила. Биток смотрит вверх.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10203
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1408 раз.
Подякували: 1922 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:56

пока пророчат 20 за время этого боковика можно было легко раз 5 поиметь па 10%. но для кого то 10т.разница в цене битка уже фигня...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6373
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5238 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:05

  greenozon написав:В Amazon опровергли слухи о планируемой поддержке платежей в криптовалютах. Биткойн упал на $4000

Это только вопрос времени. Не сделали сейчас, сделают позже.
airmax78
 
Повідомлень: 39228
З нами з: 25.10.12
Подякував: 934 раз.
Подякували: 4784 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2675267626772678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: magickos88, p_vovk74, s0v7a і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8020, 8021, 8022
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
80212 201500846
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лип, 2021 11:46
kluychkooleg
Валютный рынок в мире 1 ... 756, 757, 758
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7579 2584226
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2021 13:06
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 66652
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.