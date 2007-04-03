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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лип, 2021 08:24
В Amazon опровергли слухи о планируемой поддержке платежей в криптовалютах. Биткойн упал на $4000
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greenozon
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Додано: Вів 27 лип, 2021 09:49
greenozon написав:
В Amazon опровергли слухи о планируемой поддержке платежей в криптовалютах. Биткойн упал на $4000
Если бы не было потенциала роста, никакая новость его так не подбросила. Биток смотрит вверх.
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Zebra
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Додано: Вів 27 лип, 2021 09:56
пока пророчат 20 за время этого боковика можно было легко раз 5 поиметь па 10%. но для кого то 10т.разница в цене битка уже фигня...
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чик
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Додано: Вів 27 лип, 2021 11:05
greenozon написав:
В Amazon опровергли слухи о планируемой поддержке платежей в криптовалютах. Биткойн упал на $4000
Это только вопрос времени. Не сделали сейчас, сделают позже.
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airmax78
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:52
airmax78 написав: greenozon написав:
В Amazon опровергли слухи о планируемой поддержке платежей в криптовалютах. Биткойн упал на $4000
Это только вопрос времени. Не сделали сейчас, сделают позже.
Что сделают? Накупят фуфла? Только если будут уверены, что этот цифровой код будет выкупать ФРС, чтоб потом быстро слить, когда она перестанет это делать.
А сейчас накручивание на американской сессии похоже на подготовку к сливу.
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hxbbgaf
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