RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2675267626772678
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 08:24

В Amazon опровергли слухи о планируемой поддержке платежей в криптовалютах. Биткойн упал на $4000
greenozon
 
Повідомлень: 11620
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 887 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:49

  greenozon написав:В Amazon опровергли слухи о планируемой поддержке платежей в криптовалютах. Биткойн упал на $4000

Если бы не было потенциала роста, никакая новость его так не подбросила. Биток смотрит вверх.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10203
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1408 раз.
Подякували: 1923 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:56

пока пророчат 20 за время этого боковика можно было легко раз 5 поиметь па 10%. но для кого то 10т.разница в цене битка уже фигня...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6373
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5239 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:05

  greenozon написав:В Amazon опровергли слухи о планируемой поддержке платежей в криптовалютах. Биткойн упал на $4000

Это только вопрос времени. Не сделали сейчас, сделают позже.
airmax78
 
Повідомлень: 39230
З нами з: 25.10.12
Подякував: 934 раз.
Подякували: 4785 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 14:52

  airmax78 написав:
  greenozon написав:В Amazon опровергли слухи о планируемой поддержке платежей в криптовалютах. Биткойн упал на $4000

Это только вопрос времени. Не сделали сейчас, сделают позже.

Что сделают? Накупят фуфла? Только если будут уверены, что этот цифровой код будет выкупать ФРС, чтоб потом быстро слить, когда она перестанет это делать.
А сейчас накручивание на американской сессии похоже на подготовку к сливу.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22283
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1644 раз.
Подякували: 2321 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2675267626772678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 123456none654321 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8022, 8023, 8024
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
80233 201515811
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лип, 2021 15:03
Сибарит
Валютный рынок в мире 1 ... 756, 757, 758
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7579 2593355
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2021 13:06
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 66662
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33415)
27.07.2021 15:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.