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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лип, 2021 08:24
В Amazon опровергли слухи о планируемой поддержке платежей в криптовалютах. Биткойн упал на $4000
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greenozon
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Додано: Вів 27 лип, 2021 09:49
greenozon написав:
В Amazon опровергли слухи о планируемой поддержке платежей в криптовалютах. Биткойн упал на $4000
Если бы не было потенциала роста, никакая новость его так не подбросила. Биток смотрит вверх.
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Zebra
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Додано: Вів 27 лип, 2021 09:56
пока пророчат 20 за время этого боковика можно было легко раз 5 поиметь па 10%. но для кого то 10т.разница в цене битка уже фигня...
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чик
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Додано: Вів 27 лип, 2021 11:05
greenozon написав:
В Amazon опровергли слухи о планируемой поддержке платежей в криптовалютах. Биткойн упал на $4000
Это только вопрос времени. Не сделали сейчас, сделают позже.
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airmax78
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Додано: Вів 27 лип, 2021 19:14
Перетворили шорти в стрінги, тепер час смажити лонгустинів...Всіх роздягнуть до репетузів...
По черзі. Розрив між спотом і фючами більше 20% на хаї показав, що маніпулька творить, що хоче...
На споті не можна було продати по 48, а шортунів поімєлі аж до 48...
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Козак-характерник
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Додано: Вів 27 лип, 2021 19:16
Козак-характерник написав:
Перетворили шорти в стрінги, тепер час смажити лонгустинів...Всіх роздягнуть до репетузів...
По черзі. Розрив між спотом і фючами більше 20% на хаї показав, що маніпулька творить, що хоче...
Козаков наших китайские буржуи без трусов оставляют
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Zebra
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Додано: Вів 27 лип, 2021 19:17
Zebra написав:
Козаков наших китайские буржуи без трусов оставляют
Та всіх без розбору сношають...
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Козак-характерник
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