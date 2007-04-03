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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2676267726782679>
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 08:24

В Amazon опровергли слухи о планируемой поддержке платежей в криптовалютах. Биткойн упал на $4000
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:49

  greenozon написав:В Amazon опровергли слухи о планируемой поддержке платежей в криптовалютах. Биткойн упал на $4000

Если бы не было потенциала роста, никакая новость его так не подбросила. Биток смотрит вверх.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:56

пока пророчат 20 за время этого боковика можно было легко раз 5 поиметь па 10%. но для кого то 10т.разница в цене битка уже фигня...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:05

  greenozon написав:В Amazon опровергли слухи о планируемой поддержке платежей в криптовалютах. Биткойн упал на $4000

Это только вопрос времени. Не сделали сейчас, сделают позже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:14

Перетворили шорти в стрінги, тепер час смажити лонгустинів...Всіх роздягнуть до репетузів... :mrgreen: По черзі. Розрив між спотом і фючами більше 20% на хаї показав, що маніпулька творить, що хоче... :mrgreen: На споті не можна було продати по 48, а шортунів поімєлі аж до 48... :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:16

  Козак-характерник написав:Перетворили шорти в стрінги, тепер час смажити лонгустинів...Всіх роздягнуть до репетузів... :mrgreen: По черзі. Розрив між спотом і фючами більше 20% на хаї показав, що маніпулька творить, що хоче... :mrgreen:

Козаков наших китайские буржуи без трусов оставляют
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:17

  Zebra написав:Козаков наших китайские буржуи без трусов оставляют

Та всіх без розбору сношають... :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 22:09

Zebra
С курсом битка, который стремится к МА200, похоже, Зебра прав. Но что делать дальше, когда он его достигнет? Шортить? Стоплосить? Докупать?
zsasha111
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 23:01

  zsasha111 написав:Zebra
С курсом битка, который стремится к МА200, похоже, Зебра прав. Но что делать дальше, когда он его достигнет? Шортить? Стоплосить? Докупать?

Ничего не делать. Что будет дальше - игра вероятностей. Точно было известно, что цена вернется рано или поздно к 200-ой, потому что это биткоин и так было раньше всегда. Кто хотел - покупал на свой страх и риск.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 23:06

Zebra

какой брокер криптовалют выдаст 1-2-3 плеча в залог самой крипты?
proftpd66
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