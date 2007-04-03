|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лип, 2021 08:24
В Amazon опровергли слухи о планируемой поддержке платежей в криптовалютах. Биткойн упал на $4000
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11620
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 887 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 27 лип, 2021 09:49
greenozon написав:
В Amazon опровергли слухи о планируемой поддержке платежей в криптовалютах. Биткойн упал на $4000
Если бы не было потенциала роста, никакая новость его так не подбросила. Биток смотрит вверх.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10208
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1408 раз.
- Подякували: 1924 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 лип, 2021 09:56
пока пророчат 20 за время этого боковика можно было легко раз 5 поиметь па 10%. но для кого то 10т.разница в цене битка уже фигня...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6373
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 5240 раз.
- Подякували: 789 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 лип, 2021 11:05
greenozon написав:
В Amazon опровергли слухи о планируемой поддержке платежей в криптовалютах. Биткойн упал на $4000
Это только вопрос времени. Не сделали сейчас, сделают позже.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39234
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 934 раз.
- Подякували: 4787 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 лип, 2021 19:14
Перетворили шорти в стрінги, тепер час смажити лонгустинів...Всіх роздягнуть до репетузів...
По черзі. Розрив між спотом і фючами більше 20% на хаї показав, що маніпулька творить, що хоче...
На споті не можна було продати по 48, а шортунів поімєлі аж до 48...
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29430
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2072 раз.
- Подякували: 2177 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лип, 2021 19:16
Козак-характерник написав:
Перетворили шорти в стрінги, тепер час смажити лонгустинів...Всіх роздягнуть до репетузів...
По черзі. Розрив між спотом і фючами більше 20% на хаї показав, що маніпулька творить, що хоче...
Козаков наших китайские буржуи без трусов оставляют
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10208
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1408 раз.
- Подякували: 1924 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 лип, 2021 19:17
Zebra написав:
Козаков наших китайские буржуи без трусов оставляют
Та всіх без розбору сношають...
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29430
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2072 раз.
- Подякували: 2177 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лип, 2021 22:09
Zebra
С курсом битка, который стремится к МА200, похоже, Зебра прав. Но что делать дальше, когда он его достигнет? Шортить? Стоплосить? Докупать?
-
zsasha111
-
-
- Повідомлень: 44
- З нами з: 11.12.12
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лип, 2021 23:01
zsasha111 написав:Zebra
С курсом битка, который стремится к МА200, похоже, Зебра прав. Но что делать дальше, когда он его достигнет? Шортить? Стоплосить? Докупать?
Ничего не делать. Что будет дальше - игра вероятностей. Точно было известно, что цена вернется рано или поздно к 200-ой, потому что это биткоин и так было раньше всегда. Кто хотел - покупал на свой страх и риск.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10208
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1408 раз.
- Подякували: 1924 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 лип, 2021 23:06
Zebra
какой брокер криптовалют выдаст 1-2-3 плеча в залог самой крипты?
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4170
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 332 раз.
- Подякували: 222 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|80270
|201545661
|
|
|7579
|2611477
|
П'ят 23 лип, 2021 13:06
ЛОБ
|
|38
|66697
|
|