|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лип, 2021 23:10
Додано: Сер 28 лип, 2021 01:38
Держите чит на деньги от трейдеров-кодеров, графики интерактивные, бесплатные, гляньте обязательно, очень круто и удобно
Индикаторы дна
Логарифмы цены за транзакцию
Скользящая средняя ее тесты
Влияние хешрейта на цену
В чем находятся люди
Вечная средняя скользящая капитализации*35(willy woo)
Тесты sma365 и реакция цены
Отрицательный фандинг и реакция цены
Торговый план для долгосрочных инветоров BTC
График уровней BTC в граммах золота
Температура БТС
Вечная скользящая + риск метрика
Додано: Сер 28 лип, 2021 08:12
Опять накручивают пустое место на самом тонком рынке утром и перед американской сессией вчера. Плюс информационная атака в СМИ, на РБК вчера прямо мамой клялись, что буиттокарасти. Не все Остапы Бендеры слились.
|