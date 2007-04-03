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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2676267726782679
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 23:10

  proftpd66 написав:Zebra

какой брокер криптовалют выдаст 1-2-3 плеча в залог самой крипты?



https://bitfinex.com
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 01:38

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Опять накручивают пустое место на самом тонком рынке утром и перед американской сессией вчера. Плюс информационная атака в СМИ, на РБК вчера прямо мамой клялись, что буиттокарасти. Не все Остапы Бендеры слились.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Биток в случае успешного закрепления выше 200-ой скользящей пойдет на 53к
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:22

  Zebra написав:Биток в случае успешного закрепления выше 200-ой скользящей пойдет на 53к


Там кроме средних есть ещё значимая область сопротивления. Вот если выше неё закрепимся — тогда да.

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Mugwort
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:32

  Mugwort написав:
  Zebra написав:Биток в случае успешного закрепления выше 200-ой скользящей пойдет на 53к


Там кроме средних есть ещё значимая область сопротивления. Вот если выше неё закрепимся — тогда да.


Эти линии ничего не значат. Толпа в основном смотрит на такие инструменты как RSI(14), MA(200) и MA(50). А еще есть фактор длительной проторговки. Огромная толпа закупалась по 55к и выше, проторговка длилась 3-4 месяца на хаях.
Думаете оставшейся толпе дайдут выйти вот так просто? Сомневаюсь, слишком много желающих будет.

53-54к потолок до конца года.
Zebra
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