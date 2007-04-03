Додано: Чет 29 лип, 2021 17:03

Tegularius написав: Уровень 40 ведёт себя как классический уровень сопротивления. Всё прям как по книжке. Сейчас надо продавать. Потопчется какое-то время, и снова вниз к 30. Уровень 40 ведёт себя как классический уровень сопротивления. Всё прям как по книжке. Сейчас надо продавать. Потопчется какое-то время, и снова вниз к 30.

После вчерашнего заседания FOMС, которое трейдеры прайсили более негативно, чем оказалось по факту, у финансовых рынков, и крипты в особенности, есть август, чтобы показать неплохой рост. Почему в особенности - биткоин был сильно перепродан вследствие ручного решения КНР о запрете майнинга, в то время как фондовые индексы обновляли хаи. Сейчас хешрейт хоть и медленно, но восстанавливается, а монетарное окружение предрасполагает к риску. А почему только август - осень обещает быть нервной на ожиданиях, а то и реализации ожиданий о начале тейперинга ФРС, поэтому не исключаю, что прямо с 1-го сентября рынки устремятся вниз. Надо будет смотреть по месту - если в августе будем торговаться в районе 50к, то частично можно и в фиат выйти. Сейчас, ИМХО, рано