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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лип, 2021 23:10
Додано: Сер 28 лип, 2021 01:38
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Индикаторы дна
Логарифмы цены за транзакцию
Скользящая средняя ее тесты
Влияние хешрейта на цену
В чем находятся люди
Вечная средняя скользящая капитализации*35(willy woo)
Тесты sma365 и реакция цены
Отрицательный фандинг и реакция цены
Торговый план для долгосрочных инветоров BTC
График уровней BTC в граммах золота
Температура БТС
Вечная скользящая + риск метрика
Додано: Сер 28 лип, 2021 08:12
Опять накручивают пустое место на самом тонком рынке утром и перед американской сессией вчера. Плюс информационная атака в СМИ, на РБК вчера прямо мамой клялись, что буиттокарасти. Не все Остапы Бендеры слились.
Додано: Сер 28 лип, 2021 14:13
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Биток в случае успешного закрепления выше 200-ой скользящей пойдет на 53к
Додано: Сер 28 лип, 2021 14:22
Додано: Сер 28 лип, 2021 14:32
Эти линии ничего не значат. Толпа в основном смотрит на такие инструменты как RSI(14), MA(200) и MA(50). А еще есть фактор длительной проторговки. Огромная толпа закупалась по 55к и выше, проторговка длилась 3-4 месяца на хаях.
Думаете оставшейся толпе дайдут выйти вот так просто? Сомневаюсь, слишком много желающих будет.
53-54к потолок до конца года.
Додано: Сер 28 лип, 2021 20:07
Уровень 40 ведёт себя как классический уровень сопротивления. Всё прям как по книжке. Сейчас надо продавать. Потопчется какое-то время, и снова вниз к 30.
Додано: Чет 29 лип, 2021 06:30
Додано: Чет 29 лип, 2021 17:03
После вчерашнего заседания FOMС, которое трейдеры прайсили более негативно, чем оказалось по факту, у финансовых рынков, и крипты в особенности, есть август, чтобы показать неплохой рост. Почему в особенности - биткоин был сильно перепродан вследствие ручного решения КНР о запрете майнинга, в то время как фондовые индексы обновляли хаи. Сейчас хешрейт хоть и медленно, но восстанавливается, а монетарное окружение предрасполагает к риску. А почему только август - осень обещает быть нервной на ожиданиях, а то и реализации ожиданий о начале тейперинга ФРС, поэтому не исключаю, что прямо с 1-го сентября рынки устремятся вниз. Надо будет смотреть по месту - если в августе будем торговаться в районе 50к, то частично можно и в фиат выйти. Сейчас, ИМХО, рано
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