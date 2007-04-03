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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 лип, 2021 18:58
Виставив заявку на продаж приблизно 0,26 BTC по 41 200.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 20:15
Цифра написав:
Виставив заявку на продаж приблизно 0,26 BTC по 41 200.
Мне кажется это неправильная заявка.
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airmax78
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