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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 лип, 2021 18:58
Виставив заявку на продаж приблизно 0,26 BTC по 41 200.
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Цифра
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Додано: Чет 29 лип, 2021 20:15
Цифра написав:
Виставив заявку на продаж приблизно 0,26 BTC по 41 200.
Мне кажется это неправильная заявка.
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airmax78
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Додано: Чет 29 лип, 2021 23:49
Цифра написав:
Виставив заявку на продаж приблизно 0,26 BTC по 41 200.
Это заявка имеет шанс подвиснуть годика на 2-3
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Tegularius
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