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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 лип, 2021 18:58
Виставив заявку на продаж приблизно 0,26 BTC по 41 200.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 20:15
Цифра написав:
Виставив заявку на продаж приблизно 0,26 BTC по 41 200.
Мне кажется это неправильная заявка.
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airmax78
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Додано: Чет 29 лип, 2021 23:49
Цифра написав:
Виставив заявку на продаж приблизно 0,26 BTC по 41 200.
Это заявка имеет шанс подвиснуть годика на 2-3
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Tegularius
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 05:19
Tegularius
слившиеся в 0 и не торгующие своим подвыванием подзатрахали - отдыхайте 2-3годика
какой шанс 50/50? подкалывать начнёте, когда уйдём на 30, а пока токо за эту неделю на битке и эфире поднято па 30%.
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чик
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:11
Подскажите, как правильно перевести BNB с Куны на Бинанс: предлагает три сети - BNB, BSC и ETH. Что надо выбрать?
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ishvara
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