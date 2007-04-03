RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2677267826792680
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 18:58

Виставив заявку на продаж приблизно 0,26 BTC по 41 200.
Цифра
 
Повідомлень: 54
З нами з: 22.04.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 20:15

  Цифра написав:Виставив заявку на продаж приблизно 0,26 BTC по 41 200.

Мне кажется это неправильная заявка.
airmax78
 
Повідомлень: 39262
З нами з: 25.10.12
Подякував: 934 раз.
Подякували: 4791 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 23:49

  Цифра написав:Виставив заявку на продаж приблизно 0,26 BTC по 41 200.

Это заявка имеет шанс подвиснуть годика на 2-3 :wink:
Tegularius
 
Повідомлень: 1595
З нами з: 11.02.14
Подякував: 214 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 05:19

Tegularius
слившиеся в 0 и не торгующие своим подвыванием подзатрахали - отдыхайте 2-3годика :wink: какой шанс 50/50? подкалывать начнёте, когда уйдём на 30, а пока токо за эту неделю на битке и эфире поднято па 30%.
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6374
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5242 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:11

Подскажите, как правильно перевести BNB с Куны на Бинанс: предлагает три сети - BNB, BSC и ETH. Что надо выбрать?
ishvara
 
Повідомлень: 1649
З нами з: 09.12.12
Подякував: 294 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:08

Сегодня (30 июля) Ethereum исполняется 6 лет с момента запуска крупнейшего по капитализации альткоина.
За это время его стоимость увеличилась на 234 200%.
greenozon
 
Повідомлень: 11627
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:29

  greenozon написав:Сегодня (30 июля) Ethereum исполняется 6 лет с момента запуска крупнейшего по капитализации альткоина.
За это время его стоимость увеличилась на 234 200%.

т.е. в 2341 раз, т.е. он 6 лет назад стоит 1 бакс
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 579
З нами з: 05.05.21
Подякував: 40 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2677267826792680
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kreuz, ЛОБ і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8043, 8044, 8045
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
80442 201835714
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лип, 2021 13:54
prodigy
Валютный рынок в мире 1 ... 757, 758, 759
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7589 2858157
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лип, 2021 13:28
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 66919
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.