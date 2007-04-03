Додано: Вів 03 сер, 2021 06:33

DmitryK написав: прогноз из той же оперы что и не увидим 41 три года. и что значит пробоя 40 не произошло, если три дня выше 40 было? прогноз из той же оперы что и не увидим 41 три года. и что значит пробоя 40 не произошло, если три дня выше 40 было?

Пробой сопротивления означает, что курс не просто преодолел уровень, но и уверенно закрепился выше. Этого не было. Как не было и пробоя 30 двумя неделями ранее, когда курс сутки держался ниже 30 и опускался почти до 29.Я не писал, что не увидим 41 три года, не перекручивайте. Я писал, что есть вероятность, что в этот отскок не поднимется выше 41. Точных прогнозов до процента вам никто не даст, кто точно знает где пик и где дно - быстро стал бы миллионером.Я писал еще два месяца назад, что будем до зимы-весны болтаться в коридоре 30-40, затем опустимся где-то до 22-26, а новый рост до 100 и выше - после халвинга 2024 года. Пока что мой прогноз в силе. Может, конечно, временами выходить на сутки-трое за границы указанного коридора, но каждый такой выход - кратковременная аномалия. Zebra вот еще в начале лета оценивал локальный максимум в 44, оказалось близко к истине. В любом случае пока что правило: у верхнего диапазона коридора 30-40 продавать, у нижнего (очень осторожно) можно покупать.