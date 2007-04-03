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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 лип, 2021 21:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
мне тож проще пересидеть дамп в крипте чем потом наблюдать со стороны как оно все растет
Додано: Пон 02 сер, 2021 05:00
Додано: Пон 02 сер, 2021 09:23
Mugwort
просто уперлись в глобальное сопротивление
Додано: Пон 02 сер, 2021 13:46
Мемпулл уже несколько недель наверное совсем свободный. Довели до ума сеть Биткоина или транзакций так мало?
Додано: Пон 02 сер, 2021 16:45
Так не одной же свечой на 50к. Может немного поболтаться у 40к. Как раз альты успеют отыграть.
Додано: Пон 02 сер, 2021 21:59
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну может поболтается чуть, и вниз. Главное,что пробоя 40 не произошло. Вновь в привычном коридоре 30-40. Впарили буратинам по 42, потом у них же зашуганых откупят по 25.
Додано: Вів 03 сер, 2021 05:25
прогноз из той же оперы что и не увидим 41 три года. и что значит пробоя 40 не произошло, если три дня выше 40 было?
Додано: Вів 03 сер, 2021 06:33
Пробой сопротивления означает, что курс не просто преодолел уровень, но и уверенно закрепился выше. Этого не было. Как не было и пробоя 30 двумя неделями ранее, когда курс сутки держался ниже 30 и опускался почти до 29.
Я не писал, что не увидим 41 три года, не перекручивайте. Я писал, что есть вероятность, что в этот отскок не поднимется выше 41. Точных прогнозов до процента вам никто не даст, кто точно знает где пик и где дно - быстро стал бы миллионером.
Я писал еще два месяца назад, что будем до зимы-весны болтаться в коридоре 30-40, затем опустимся где-то до 22-26, а новый рост до 100 и выше - после халвинга 2024 года. Пока что мой прогноз в силе. Может, конечно, временами выходить на сутки-трое за границы указанного коридора, но каждый такой выход - кратковременная аномалия. Zebra вот еще в начале лета оценивал локальный максимум в 44, оказалось близко к истине. В любом случае пока что правило: у верхнего диапазона коридора 30-40 продавать, у нижнего (очень осторожно) можно покупать.
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