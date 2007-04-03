Додано: Сер 04 сер, 2021 19:20

Всем привет!

Информируем вас о том, что на время проведения харфдорка London в сети Ethereum, который состоится 5 августа в 14:45 (по Киеву UTC/GMT +3), на платформе будет приостановлен ввод и вывод средств в ETH и токенах ERC-20.



О возобновлении приостановленных операций мы сообщим дополнительно.



С уважением, команда Kuna







Для справки:



Вслед за предыдущим обновлением Berlin в основной сети Ethereum будет развернут хардфорк London. Как и любой другой хардфорк он имеет сразу несколько предложений. В рамках одного из них — EIP-1559 произойдут важные изменения для сети Ethereum и цены транзакций в ней.



Внедрение EIP-1559 означает для сети несколько ключевых изменений:



Бо́льшая предсказуемость при расчете комиссий за транзакцию в сети

Сокращение задержек в подтверждении транзакций

Улучшение UX за счет автоматизации системы комиссионных ставок

Внедрение механизма сжигания ETH при проведении транзакций.

Главные последствия для сети: внедрение механизма сжигания монет и снижение транзакционных комиссий за счет введения «базового сбора» вместо модели «аукциона первой цены». У этого обновления есть два главных экономических последствия: ETH станет дефляционным активом, также со временем произойдет снижения доходов майнеров.



Хардфорк London уже был активирован в конце июня в тестовых сетях Roepsten и Goerli, а 7 июля и в сети Rinkeby.