в моно банка ще одна шалена ідея
https://news.finance.ua/ua/news/-/49790 ... -bitkojnah
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 сер, 2021 07:17
в моно банка ще одна шалена ідея
https://news.finance.ua/ua/news/-/49790 ... -bitkojnah
Додано: Сер 04 сер, 2021 10:33
Binance прислал уведомление что с 03.08
в 4 раза повысил процентную ставку по шорту эфира. Грядëт грандиозный обвал и они хотят заработать на шортистах?
Додано: Сер 04 сер, 2021 12:26
Додано: Сер 04 сер, 2021 15:08
Это уже не новость, они с Вайтбитом мутят эту тему. В целом идея неплохая.
Верно просёк, что после спрыгивания бутериума на ПоС оставшимся на видяхах ПоВ монетам будет звездец.
Додано: Сер 04 сер, 2021 15:30
РБК.
«$1 млн за 10 лет». Почему биткоин подорожает в долгосрочной перспективе
Капец пирамидону значит, если такое гундят. Будет обнуление.
Додано: Сер 04 сер, 2021 15:48
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Сер 04 сер, 2021 15:57
Додано: Сер 04 сер, 2021 19:20
Всем привет!
Информируем вас о том, что на время проведения харфдорка London в сети Ethereum, который состоится 5 августа в 14:45 (по Киеву UTC/GMT +3), на платформе будет приостановлен ввод и вывод средств в ETH и токенах ERC-20.
О возобновлении приостановленных операций мы сообщим дополнительно.
С уважением, команда Kuna
Для справки:
Вслед за предыдущим обновлением Berlin в основной сети Ethereum будет развернут хардфорк London. Как и любой другой хардфорк он имеет сразу несколько предложений. В рамках одного из них — EIP-1559 произойдут важные изменения для сети Ethereum и цены транзакций в ней.
Внедрение EIP-1559 означает для сети несколько ключевых изменений:
Бо́льшая предсказуемость при расчете комиссий за транзакцию в сети
Сокращение задержек в подтверждении транзакций
Улучшение UX за счет автоматизации системы комиссионных ставок
Внедрение механизма сжигания ETH при проведении транзакций.
Главные последствия для сети: внедрение механизма сжигания монет и снижение транзакционных комиссий за счет введения «базового сбора» вместо модели «аукциона первой цены». У этого обновления есть два главных экономических последствия: ETH станет дефляционным активом, также со временем произойдет снижения доходов майнеров.
Хардфорк London уже был активирован в конце июня в тестовых сетях Roepsten и Goerli, а 7 июля и в сети Rinkeby.
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