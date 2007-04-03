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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2680268126822683
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 07:17

в моно банка ще одна шалена ідея :)

https://news.finance.ua/ua/news/-/49790 ... -bitkojnah
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 10:33

Binance прислал уведомление что с 03.08
в 4 раза повысил процентную ставку по шорту эфира. Грядëт грандиозный обвал и они хотят заработать на шортистах?
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 12:26

  Витаха написав:Binance прислал уведомление что с 03.08
в 4 раза повысил процентную ставку по шорту эфира. Грядëт грандиозный обвал и они хотят заработать на шортистах?

так ставка растет когда много народу шортит. скорее, бинанс их всех побреет
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 15:08

  greenozon написав:в моно банка ще одна шалена ідея :)

https://news.finance.ua/ua/news/-/49790 ... -bitkojnah

Это уже не новость, они с Вайтбитом мутят эту тему. В целом идея неплохая.

Основатель ZCash предложил перевести проект на алгоритм Proof-of-Stake

Верно просёк, что после спрыгивания бутериума на ПоС оставшимся на видяхах ПоВ монетам будет звездец.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 15:30

РБК.
«$1 млн за 10 лет». Почему биткоин подорожает в долгосрочной перспективе

Капец пирамидону значит, если такое гундят. Будет обнуление.
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1
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 15:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:Верно просёк, что после спрыгивания бутериума на ПоС оставшимся на видяхах ПоВ монетам будет звездец.

Это почему еще?
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 15:57

  Kriptogedon написав:
  phantom_systems написав:Верно просёк, что после спрыгивания бутериума на ПоС оставшимся на видяхах ПоВ монетам будет звездец.

Это почему еще?

Сложность в небо, профит в ноль, сбрасывать будут всё намайненное, чтобы отбить розетку.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:20

Всем привет!
Информируем вас о том, что на время проведения харфдорка London в сети Ethereum, который состоится 5 августа в 14:45 (по Киеву UTC/GMT +3), на платформе будет приостановлен ввод и вывод средств в ETH и токенах ERC-20.

О возобновлении приостановленных операций мы сообщим дополнительно.

С уважением, команда Kuna



Для справки:

Вслед за предыдущим обновлением Berlin в основной сети Ethereum будет развернут хардфорк London. Как и любой другой хардфорк он имеет сразу несколько предложений. В рамках одного из них — EIP-1559 произойдут важные изменения для сети Ethereum и цены транзакций в ней.

Внедрение EIP-1559 означает для сети несколько ключевых изменений:

Бо́льшая предсказуемость при расчете комиссий за транзакцию в сети
Сокращение задержек в подтверждении транзакций
Улучшение UX за счет автоматизации системы комиссионных ставок
Внедрение механизма сжигания ETH при проведении транзакций.
Главные последствия для сети: внедрение механизма сжигания монет и снижение транзакционных комиссий за счет введения «базового сбора» вместо модели «аукциона первой цены». У этого обновления есть два главных экономических последствия: ETH станет дефляционным активом, также со временем произойдет снижения доходов майнеров.

Хардфорк London уже был активирован в конце июня в тестовых сетях Roepsten и Goerli, а 7 июля и в сети Rinkeby.
greenozon
 
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