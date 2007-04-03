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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 сер, 2021 13:42
hxbbgaf написав:
Что за фигня, основателя монеро арестовали, а оно растет.
Он не основатель и уже год как не разработчик. Растёт не только монера.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 17:16
DmitryK написав: Витаха написав:
Binance прислал уведомление что с 03.08
в 4 раза повысил процентную ставку по шорту эфира. Грядëт грандиозный обвал и они хотят заработать на шортистах?
так ставка растет когда много народу шортит. скорее, бинанс их всех побреет
уже бреют, долго ждать не пришлось
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DmitryK
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Додано: Чет 05 сер, 2021 18:53
DmitryK написав:
уже бреют, долго ждать не пришлось
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Додано: Чет 05 сер, 2021 19:48
Tegularius написав:
Ну может поболтается чуть, и вниз. Главное,что пробоя 40 не произошло. Вновь в привычном коридоре 30-40. Впарили буратинам по 42, потом у них же зашуганых откупят по 25.
а возможен и альтернативный вариант, буратины которые ждут по 25 и эфир по 1000 в итоге будут бежать покупать по 50 и 5000
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