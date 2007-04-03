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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2685268626872688
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 16:36

45к взяли, осталось закрепиться выше
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 17:52

  phantom_systems написав:45к взяли, осталось закрепиться выше

оч бы хотелось. интересно ваше мнение, почему старые альты так слабо реагируют - бабла не хватает?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 01:22

  чик написав:
  phantom_systems написав:45к взяли, осталось закрепиться выше

оч бы хотелось. интересно ваше мнение, почему старые альты так слабо реагируют - бабла не хватает?

Дед перетягивает ликвидность на себя. Когда стабилизируется, альты отыграют.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:14

где купить монеты в физическом виде? кто знает?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:19

  Олежан написав:где купить монеты в физическом виде? кто знает?

Биткоин, пока он дешевый был, можно было брать у цыган на Привозе. Сейчас даже не знаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:39

физические монеты из антиматерии делают, а её ещё не открыли,
приходится довольствоваться цифровым эквивалентом
Востаннє редагувалось bred в Пон 09 сер, 2021 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:43

  Олежан написав:где купить монеты в физическом виде? кто знает?


Я могу тебе Новой Почтой по предоплате выслать :lol: Есть все в наличии. Будешь пирамидки из них строить и шортить,пока шортилка не отвалится :shock:
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:44

bred Ник у Вас прикольный! По Фрейду.
Так вот, крипта - это обычный пузырь по типу МММ, созданный Крупным Капиталом для приумножения своих средств.
Классика. Вкладываем милионы, создаём красивую обёртку, раскручиваем в СМИ, привлекаем толпу жадных аленей, которые загоняют цену в космос и фиксимся о них.
Pump & Dump
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Replay написав:bred Ник у Вас прикольный! По Фрейду.

спасибо, стараюсь соответствовать, а старик здесь не при чём
  Replay написав:Так вот, крипта - это обычный пузырь по типу МММ

мне тюльпаны больше нравятся
bred
 
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