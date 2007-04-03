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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 сер, 2021 16:36
45к взяли, осталось закрепиться выше
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phantom_systems
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Додано: Нед 08 сер, 2021 17:52
phantom_systems написав:
45к взяли, осталось закрепиться выше
оч бы хотелось. интересно ваше мнение, почему старые альты так слабо реагируют - бабла не хватает?
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чик
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Додано: Пон 09 сер, 2021 01:22
чик написав: phantom_systems написав:
45к взяли, осталось закрепиться выше
оч бы хотелось. интересно ваше мнение, почему старые альты так слабо реагируют - бабла не хватает?
Дед перетягивает ликвидность на себя. Когда стабилизируется, альты отыграют.
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phantom_systems
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:14
где купить монеты в физическом виде? кто знает?
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Олежан
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:19
Олежан написав:
где купить монеты в физическом виде? кто знает?
Биткоин, пока он дешевый был, можно было брать у цыган на Привозе. Сейчас даже не знаю.
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airmax78
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:39
физические монеты из антиматерии делают, а её ещё не открыли,
приходится довольствоваться цифровым эквивалентом
Востаннє редагувалось bred
в Пон 09 сер, 2021 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:44
bred Ник у Вас прикольный! По Фрейду.
Так вот, крипта - это обычный пузырь по типу МММ, созданный Крупным Капиталом для приумножения своих средств.
Классика. Вкладываем милионы, создаём красивую обёртку, раскручиваем в СМИ, привлекаем толпу жадных аленей, которые загоняют цену в космос и фиксимся о них.
Pump & Dump
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Replay
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:52
Replay написав:
bred Ник у Вас прикольный! По Фрейду.
спасибо, стараюсь соответствовать, а старик здесь не при чём
Replay написав:
Так вот, крипта - это обычный пузырь по типу МММ
мне тюльпаны больше нравятся
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bred
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