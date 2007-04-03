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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2687268826892690
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 15:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

готовьте карманы
https://news.finance.ua/ua/news/-/49817 ... lyutchykiv

Міністерство цифрової трансформації пропонує встановити ставку податку на доходи фізосіб з операцій з криптовалютами на рівні 5%.

Про це в інтерв’ю Минфину розповів заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Читайте також: Криптовалюти VS інші ринки: порівняння капіталізацій

За його словами, податок буде стягуватися з різниці між ціною продажу та придбання активу, тобто з інвестиційного доходу.

Як зазначив Борняков, при визначенні суми оподаткування будуть враховуватися як доходи, так і збитки. Таким чином, оподатковуватиметься дохід від суми всіх операцій.

Приклад. Продаж bitcoin приніс клієнту прибуток в 1 тисячу грн, а ефіріум був проданий зі збитками в 300 грн. Сума, що підлягає оподаткуванню, розраховується таким чином: 1000 − 300 = 700. Тобто 5% податків потрібно буде заплатити з 700 грн.

Поки що ці пропозиції ще не узгоджені з іншими органами влади.

«Наші ідеї залишаються на рівні пропозицій, які ми обговорюємо з Міністерством фінансів і податковим комітетом Верховної Ради. Можливо, у фінальній версії закону ставка буде вищою, можливо, буде встановлена прогресивна шкала оподаткування. Зараз про це ще важко говорити», — розповів Борняков.

Законопроєкт Про оподаткування доходів від криптовалют буде поданий до Верховної Ради у вересні цього року.


а если карманники возложат это на биржи? :roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 16:04

  Alex2007 написав:готовьте карманы
https://news.finance.ua/ua/news/-/49817 ... lyutchykiv

Міністерство цифрової трансформації пропонує ...
Приклад. Продаж bitcoin приніс клієнту прибуток в 1 тисячу грн, а ефіріум був проданий зі збитками в 300 грн. Сума, що підлягає оподаткуванню, розраховується таким чином: 1000 − 300 = 700. Тобто 5% податків потрібно буде заплатити з 700 грн.


а если карманники возложат это на биржи? :roll:

так с прибыли или с дохода, а мож с оборота?
Я так понимаю, шо нуна ток покупать крипту и не продавать, т.е. не выводить, а покупать на нее самолеты, яхты, дворцы :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:44

  Amethyst написав:
  Alex2007 написав:готовьте карманы
https://news.finance.ua/ua/news/-/49817 ... lyutchykiv

Міністерство цифрової трансформації пропонує ...
Приклад. Продаж bitcoin приніс клієнту прибуток в 1 тисячу грн, а ефіріум був проданий зі збитками в 300 грн. Сума, що підлягає оподаткуванню, розраховується таким чином: 1000 − 300 = 700. Тобто 5% податків потрібно буде заплатити з 700 грн.


а если карманники возложат это на биржи? :roll:

так с прибыли или с дохода, а мож с оборота?
Я так понимаю, шо нуна ток покупать крипту и не продавать, т.е. не выводить, а покупать на нее самолеты, яхты, дворцы :mrgreen:

Они отстали от жизни. Был 1 дед, прокрутился через альты-тезеры, стало 2 деда. Какие грн?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:50

  phantom_systems написав:Они отстали от жизни. Был 1 дед, прокрутился через альты-тезеры, стало 2 деда. Какие грн?


Или был один дед,но шортил-шортил-шортил все что движется-осталось 100 собак, 1 EOS(на развод) и бутылка кефира с пол-батоном,да болезненные ощущения в одном месте сзади,как у одного здесь товарисча шортуна с физическими монетами в эротических фантазиях.Какие грн,какие деньги?? Что с него вообще можно будет взять??
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 20:53

физические монеты битка были еще в 2011, ньюфаги просто об этом не знают. купить их не так просто, обойдутся дороже, чем сам бит, нагуглить легко
spacemachine
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 21:11

  spacemachine написав:физические монеты битка были еще в 2011, ньюфаги просто об этом не знают. купить их не так просто, обойдутся дороже, чем сам бит, нагуглить легко


Ну и что с ними делать??? В нос вдеть,или на ухо повесить как дорогостоящий сувенир,чтоб вместе с ушами и отодрали?? Или на бусы обменять?? Настоящие Fag(и),судя по всему только этим и занимаются,пытаясь показаться очень умными и образованными Fag(ами)...без приставки new
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 21:16

osafly
да собсна все что можно с ней делать - это хранить на ней биток, либо вывести его с нее. сама монетка это считай кошель, с него выводишь куда хочешь, а физическая монетка остается после этого просто сувениром. это достаточно бесполезная штука, поэтому их уже давно не производят
spacemachine
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