Міністерство цифрової трансформації пропонує встановити ставку податку на доходи фізосіб з операцій з криптовалютами на рівні 5%.
Про це в інтерв’ю Минфину розповів заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.
Читайте також: Криптовалюти VS інші ринки: порівняння капіталізацій
За його словами, податок буде стягуватися з різниці між ціною продажу та придбання активу, тобто з інвестиційного доходу.
Як зазначив Борняков, при визначенні суми оподаткування будуть враховуватися як доходи, так і збитки. Таким чином, оподатковуватиметься дохід від суми всіх операцій.
Приклад. Продаж bitcoin приніс клієнту прибуток в 1 тисячу грн, а ефіріум був проданий зі збитками в 300 грн. Сума, що підлягає оподаткуванню, розраховується таким чином: 1000 − 300 = 700. Тобто 5% податків потрібно буде заплатити з 700 грн.
Поки що ці пропозиції ще не узгоджені з іншими органами влади.
«Наші ідеї залишаються на рівні пропозицій, які ми обговорюємо з Міністерством фінансів і податковим комітетом Верховної Ради. Можливо, у фінальній версії закону ставка буде вищою, можливо, буде встановлена прогресивна шкала оподаткування. Зараз про це ще важко говорити», — розповів Борняков.
Законопроєкт Про оподаткування доходів від криптовалют буде поданий до Верховної Ради у вересні цього року.
Міністерство цифрової трансформації пропонує ... Приклад. Продаж bitcoin приніс клієнту прибуток в 1 тисячу грн, а ефіріум був проданий зі збитками в 300 грн. Сума, що підлягає оподаткуванню, розраховується таким чином: 1000 − 300 = 700. Тобто 5% податків потрібно буде заплатити з 700 грн.
а если карманники возложат это на биржи?
так с прибыли или с дохода, а мож с оборота? Я так понимаю, шо нуна ток покупать крипту и не продавать, т.е. не выводить, а покупать на нее самолеты, яхты, дворцы
Міністерство цифрової трансформації пропонує ... Приклад. Продаж bitcoin приніс клієнту прибуток в 1 тисячу грн, а ефіріум був проданий зі збитками в 300 грн. Сума, що підлягає оподаткуванню, розраховується таким чином: 1000 − 300 = 700. Тобто 5% податків потрібно буде заплатити з 700 грн.
а если карманники возложат это на биржи?
так с прибыли или с дохода, а мож с оборота? Я так понимаю, шо нуна ток покупать крипту и не продавать, т.е. не выводить, а покупать на нее самолеты, яхты, дворцы
Они отстали от жизни. Был 1 дед, прокрутился через альты-тезеры, стало 2 деда. Какие грн?
phantom_systems написав:Они отстали от жизни. Был 1 дед, прокрутился через альты-тезеры, стало 2 деда. Какие грн?
Или был один дед,но шортил-шортил-шортил все что движется-осталось 100 собак, 1 EOS(на развод) и бутылка кефира с пол-батоном,да болезненные ощущения в одном месте сзади,как у одного здесь товарисча шортуна с физическими монетами в эротических фантазиях.Какие грн,какие деньги?? Что с него вообще можно будет взять??
spacemachine написав:физические монеты битка были еще в 2011, ньюфаги просто об этом не знают. купить их не так просто, обойдутся дороже, чем сам бит, нагуглить легко
Ну и что с ними делать??? В нос вдеть,или на ухо повесить как дорогостоящий сувенир,чтоб вместе с ушами и отодрали?? Или на бусы обменять?? Настоящие Fag(и),судя по всему только этим и занимаются,пытаясь показаться очень умными и образованными Fag(ами)...без приставки new
osafly да собсна все что можно с ней делать - это хранить на ней биток, либо вывести его с нее. сама монетка это считай кошель, с него выводишь куда хочешь, а физическая монетка остается после этого просто сувениром. это достаточно бесполезная штука, поэтому их уже давно не производят