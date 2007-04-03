Додано: Вів 10 сер, 2021 05:00

Цифра написав: Не чекав такого від мінцифри Не чекав такого від мінцифри

Простий ланцюжок UAH-BTC-ETH-UAH зажене податкову в тупик.

Ну, оборот крипты обессмысливает борьбу с нелегальными доходами.Вот скажем есть чиновник, которого "словили" на том, что его траты в десятки раз превышают его легальные заработки. Спрашивают - откуда деньжата. А он: вот, в 2015 решил вложиться в биткоин по 200, а сейчас вот продал за 50000, удачная инвестиция и никакого криминала. И попробуй что-то ему возрази.Поэтому понятно, что этой темой плотно займутся власти, и не только у нас.Решается просто. Криптобиржи заставят деанонимизировать всех своих клиентов. И введут налог на вывод средств, так же, как ввели налог на проценты с депозитов, которые вычитываются банками автоматически. Продал крипту и хочешь вывести гривну с биржи на карту - с тебя автоматически высчитывают минус 20% налога. И всех делов. Сторговал в плюс или в убыток - податковую не колышет. Так же - и при выводе в обменниках.Ну может останутся "черные" обменники, к которым будет доступ через Тор. Но там очевидно будет большой процент кидал.