RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2688268926902691
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 08:25

  Tegularius написав:
Простий ланцюжок UAH-BTC-ETH-UAH зажене податкову в тупик.

Решается просто. Криптобиржи заставят деанонимизировать всех своих клиентов. И введут налог на вывод средств, так же, как ввели налог на проценты с депозитов, которые вычитываются банками автоматически. Продал крипту и хочешь вывести гривну с биржи на карту - с тебя автоматически высчитывают минус 20% налога. И всех делов. Сторговал в плюс или в убыток - податковую не колышет.

1) Завів на біржу BitPupkin 100 000 грн.
2) Купив 0,1 BTC, за 100 000 грн.
3) Купив 2 ETH, продавши 0,1 BTC,
4) Продав 2 ETH, за 200 000 грн.
5) Виводжу 150 000 грн.
Який пропонується сплатити податок ?
6) Через рік, невдало прокрутивши залишок коштів 50 000 грн. по аналогічному ланцюжку з іншою криптою отримую 40 000 грн.
7) Виводжу 40 000 грн.
Який пропонується сплатити податок, щоб було "И всех делов" ?
Цифра
 
Повідомлень: 58
З нами з: 22.04.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 08:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Цифра написав:Який пропонується сплатити податок

Вы щас с любого входа/выхода на биржу платите 1.5..2%, вот и гос-во ещё решило и своих 5% отгрести :mrgreen:
Правда еще не знает как это организовать в рамках международных то орг-й :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 646
З нами з: 05.05.21
Подякував: 42 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 09:01

  Amethyst написав:гос-во ещё решило и своих 5% отгрести :mrgreen:

Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29435
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 09:13

  Zebra написав:
  Олежан написав:От 53к я возьму шорт с плечем, чтоб с ликвидацией где то в районе 80к+

что то ты со слабым плечом работаешь
у меня ликвидация на 60к
нефиг живать сопли
играем по взрослому

или новая тесла на 35к или ликвидация на 60к
Олежан
 
Повідомлень: 414
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 09:34

  Цифра написав:Alex2007
І це заступник мінцифри пропонує ! Я би посоромився таке казати. Ніби вчора народився. Не чекав такого від мінцифри. Правильно пишуть колеги. Простий ланцюжок UAH-BTC-ETH-UAH зажене податкову в тупик. Я вже не кажу про податок на торгівлю деривативами, які торгуються за крипту, про маржинальну торгівлю ETH через BTC, про хардфорки, аірдропи та різні менш відомі нью-прибамбаси.
Тим часом BTC виглядає непогано. Флет залишився позаду.


ИМХО данный закон - это отличный инструмент легализации крупных доходов и вообще бизнеса у нас. 5% налога - это не о чём.
Для всякой мелочи останется p2p. Кто то ж до сих пор по менялкам бегает.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2081
З нами з: 13.07.16
Подякував: 357 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 10:00

  lrs7719 написав:ИМХО данный закон - это отличный инструмент легализации крупных доходов и вообще бизнеса у нас. 5% налога - это не о чём.
Для всякой мелочи останется p2p. Кто то ж до сих пор по менялкам бегает.

Я ж не проти 5%. Я про те, що 5% невідомо від чого рахувати. Можна взяти за саму початкову основу податкову систему з фондового ринку, але ще дуже сильно доведеться її доопрацьовувати. Дай Бог, щоб законопроект був значно продуманішим, ніж коротко написано в статті. Просто довжину міряють метрами, а площу метрами квадратними.
Цифра
 
Повідомлень: 58
З нами з: 22.04.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 10:22

  Цифра написав:
  lrs7719 написав:ИМХО данный закон - это отличный инструмент легализации крупных доходов и вообще бизнеса у нас. 5% налога - это не о чём.
Для всякой мелочи останется p2p. Кто то ж до сих пор по менялкам бегает.

Я ж не проти 5%. Я про те, що 5% невідомо від чого рахувати. Можна взяти за саму початкову основу податкову систему з фондового ринку, але ще дуже сильно доведеться її доопрацьовувати. Дай Бог, щоб законопроект був значно продуманішим, ніж коротко написано в статті. Просто довжину міряють метрами, а площу метрами квадратними.

95% заведенных в крипту денег никогда назад их не вернут.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10250
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1422 раз.
Подякували: 1949 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 10:59

  Цифра написав:
  lrs7719 написав:ИМХО данный закон - это отличный инструмент легализации крупных доходов и вообще бизнеса у нас. 5% налога - это не о чём.
Для всякой мелочи останется p2p. Кто то ж до сих пор по менялкам бегает.

Я ж не проти 5%. Я про те, що 5% невідомо від чого рахувати. Можна взяти за саму початкову основу податкову систему з фондового ринку, але ще дуже сильно доведеться її доопрацьовувати. Дай Бог, щоб законопроект був значно продуманішим, ніж коротко написано в статті. Просто довжину міряють метрами, а площу метрами квадратними.


Думаю, что под тех, под кого писался закон в курсе как и что померять. По факту, это налоговая амнистия. И не сильно удивлюсь, если она принесёт больше поступлений чем её аналог.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2081
З нами з: 13.07.16
Подякував: 357 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 14:08

  Tegularius написав:
  Цифра написав: Не чекав такого від мінцифри

Ну, оборот крипты обессмысливает борьбу с нелегальными доходами.
Вот скажем есть чиновник, которого "словили" на том, что его траты в десятки раз превышают его легальные заработки. Спрашивают - откуда деньжата. А он: вот, в 2015 решил вложиться в биткоин по 200, а сейчас вот продал за 50000, удачная инвестиция и никакого криминала.

Таких хитросделанных легко взять за жёппу. Покажи платёжку на биржу или обменник. У цыган, говоришь, с рук купил? Подпиши мессагу закрытым ключиком от адреса, на который в 2015 зашло столько-то деда.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1712
З нами з: 14.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:95% заведенных в крипту денег никогда назад их не вернут.

это относится не только к крипте
кстати, на BTCUSD появилась новая цель, 18к
bred
 
Повідомлень: 243
З нами з: 19.07.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2688268926902691
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8100, 8101, 8102
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
81013 203127519
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 сер, 2021 22:52
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 761, 762, 763
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7627 3816087
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 сер, 2021 10:32
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 67934
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (1083)
10.08.2021 23:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.