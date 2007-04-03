Простий ланцюжок UAH-BTC-ETH-UAH зажене податкову в тупик.
Решается просто. Криптобиржи заставят деанонимизировать всех своих клиентов. И введут налог на вывод средств, так же, как ввели налог на проценты с депозитов, которые вычитываются банками автоматически. Продал крипту и хочешь вывести гривну с биржи на карту - с тебя автоматически высчитывают минус 20% налога. И всех делов. Сторговал в плюс или в убыток - податковую не колышет.
1) Завів на біржу BitPupkin 100 000 грн. 2) Купив 0,1 BTC, за 100 000 грн. 3) Купив 2 ETH, продавши 0,1 BTC, 4) Продав 2 ETH, за 200 000 грн. 5) Виводжу 150 000 грн. Який пропонується сплатити податок ? 6) Через рік, невдало прокрутивши залишок коштів 50 000 грн. по аналогічному ланцюжку з іншою криптою отримую 40 000 грн. 7) Виводжу 40 000 грн. Який пропонується сплатити податок, щоб було "И всех делов" ?
Цифра написав:Alex2007 І це заступник мінцифри пропонує ! Я би посоромився таке казати. Ніби вчора народився. Не чекав такого від мінцифри. Правильно пишуть колеги. Простий ланцюжок UAH-BTC-ETH-UAH зажене податкову в тупик. Я вже не кажу про податок на торгівлю деривативами, які торгуються за крипту, про маржинальну торгівлю ETH через BTC, про хардфорки, аірдропи та різні менш відомі нью-прибамбаси. Тим часом BTC виглядає непогано. Флет залишився позаду.
ИМХО данный закон - это отличный инструмент легализации крупных доходов и вообще бизнеса у нас. 5% налога - это не о чём. Для всякой мелочи останется p2p. Кто то ж до сих пор по менялкам бегает.
lrs7719 написав:ИМХО данный закон - это отличный инструмент легализации крупных доходов и вообще бизнеса у нас. 5% налога - это не о чём. Для всякой мелочи останется p2p. Кто то ж до сих пор по менялкам бегает.
Я ж не проти 5%. Я про те, що 5% невідомо від чого рахувати. Можна взяти за саму початкову основу податкову систему з фондового ринку, але ще дуже сильно доведеться її доопрацьовувати. Дай Бог, щоб законопроект був значно продуманішим, ніж коротко написано в статті. Просто довжину міряють метрами, а площу метрами квадратними.
lrs7719 написав:ИМХО данный закон - это отличный инструмент легализации крупных доходов и вообще бизнеса у нас. 5% налога - это не о чём. Для всякой мелочи останется p2p. Кто то ж до сих пор по менялкам бегает.
Я ж не проти 5%. Я про те, що 5% невідомо від чого рахувати. Можна взяти за саму початкову основу податкову систему з фондового ринку, але ще дуже сильно доведеться її доопрацьовувати. Дай Бог, щоб законопроект був значно продуманішим, ніж коротко написано в статті. Просто довжину міряють метрами, а площу метрами квадратними.
95% заведенных в крипту денег никогда назад их не вернут.
lrs7719 написав:ИМХО данный закон - это отличный инструмент легализации крупных доходов и вообще бизнеса у нас. 5% налога - это не о чём. Для всякой мелочи останется p2p. Кто то ж до сих пор по менялкам бегает.
Я ж не проти 5%. Я про те, що 5% невідомо від чого рахувати. Можна взяти за саму початкову основу податкову систему з фондового ринку, але ще дуже сильно доведеться її доопрацьовувати. Дай Бог, щоб законопроект був значно продуманішим, ніж коротко написано в статті. Просто довжину міряють метрами, а площу метрами квадратними.
Думаю, что под тех, под кого писался закон в курсе как и что померять. По факту, это налоговая амнистия. И не сильно удивлюсь, если она принесёт больше поступлений чем её аналог.
Ну, оборот крипты обессмысливает борьбу с нелегальными доходами. Вот скажем есть чиновник, которого "словили" на том, что его траты в десятки раз превышают его легальные заработки. Спрашивают - откуда деньжата. А он: вот, в 2015 решил вложиться в биткоин по 200, а сейчас вот продал за 50000, удачная инвестиция и никакого криминала.
Таких хитросделанных легко взять за жёппу. Покажи платёжку на биржу или обменник. У цыган, говоришь, с рук купил? Подпиши мессагу закрытым ключиком от адреса, на который в 2015 зашло столько-то деда.